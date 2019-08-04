Вода уходит из затопленных иркутских городов

Уровень реки Ия в Иркутской области снизился ниже критической отметки в семь метров. Вода уходит из города Тулун и других населенных пунктов района.

Спасатели МЧС и военные помогают жителям ликвидировать последствия наводнения. Они делают прививки, обеззараживают воду и привозят продукты, расчищают улицы и дворы от мусора и завалов.

Еще подразделения Минобороны разбирают аварийные дома, которые уже не получится отремонтировать, но только в том случае, если есть документы, подтверждающие плачевное состояние здания.