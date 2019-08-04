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4 августа 201908:00

В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

МЧС России

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили о ДТП с участием пяти автомобилей в центре города.

Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего столкнулся со стоявшим на "красном" светофоре автомобилем LADA Priora. Его в свою очередь отбросило на Toyota Avensis, которая въехала в Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora скончались на месте, сообщает РИА Новости.

Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota Avensis доставлены в городскую больницу. Предварительно всем им поставлен диагноз "черепно-мозговая травма".

Остальных пострадавших пришлось деблокировать из автомобилей.

В МЧС сообщили, что пожарные провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части, чтобы не допустить возгорание.

Очевидцы сообщают, что на LADA Priora была надпись сервиса такси Uber. В настоящее время не установлено, выполнял ли водитель заказ с клиентом.

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