Даниил Медведев вышел в финал Washington ATP, обыграв Гоевчика

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путёвку в финал турнира в Вашингтоне с призовым фондом свыше 1,8 миллиона долларов. В полуфинале турнира он обыграл немца Петера Гоевчика.



Для того, чтобы одержать победу над соперником, второй ракетке России понадобилось 56 минут. Медведев взял верх над Гоевчиком по итогам двух сетов — оба завершились с одинаковым счётом 6:2 в пользу россиянина.



Соперником Медведева по решающем матчу станет австралиец Ник Кирьос, обыгравшей в другом полуфинале грека русского происхождения Стефаноса Циципаса (6:4, 3:6, 7:6).



Финал Медведев — Кирьос состоится в ночь с четвёртого на пятое августа.