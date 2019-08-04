Тема:

Паводок 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 августа 201909:35

Паводок в Иркутской области: власти начинают готовить площадки под новое жилье

Паводок в Иркутской области: власти начинают готовить площадки под новое жилье

В Иркутской области начинают подготовку строительных площадок для жилья пострадавшим от паводка. Уже на следующей неделе первые комплекты домов поступят в регион. В среднем они будут собираться за три месяца.

Вода постепенно уходит из зоны подтопления, передает телеканал "Россия 24". Уровень воды в реки Ия в районе города Тулун снизился ниже критической отметки. Спасатели и военные помогают жителям ликвидировать последствия: проводят работы по расчистке дворов и улиц от мусора, привозят продукты, в том числе и свежий хлеб. Для этого были подключены две мобильные хлебопекарни.


Также подразделения Минобороны разбирают дома, которые признаны аварийными и которые уже не получится отремонтировать. В Тулуне военные очистили около 90 гектаров земли, а также при помощи специальной техники разобрали более 70 зданий.

Площадки под строительство нового жилья и инфраструктуры власти Иркутской области начнут готовить со следующей недели, рассказал на пресс-конференции губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, новые объекты, включая жилье, будут строиться в ускоренном темпе, также к 1 сентября должны успеть подготовить все образовательные учреждения и детские сады в регионе.

Жителям, дома которых были разрушены паводком, предложат поселиться в быстровозводимых домах, передает ТАСС. По словам губернатора, такой дом вполне реально возвести в течение трех месяцев.

Вся территория города Тулун, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения, рассказал Левченко. Уже издан и зарегистрирован в кадастровой палате приказ о новой зоне затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовится по Нижнеудинску. С учетом новых зон затопления будут спроектированы новые защитные сооружения для этих двух городов. Это сделает московский институт "Гидропроект".

Ранее по теме

Сейчас

10:24

Стрельба в Огайо: погибли до 7 человек

07:19

В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

01:59

На Киевском шоссе сгорел Chevrolet, два человека погибли

00:21

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

22:27

В результате стрельбы в Техасе погибли несколько человек

21:33

Стрельба в Техасе: ранены около 20 человек

20:49

Взрыв на базе ВВС в Сирии: уточненные данные

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стрельба в Огайо: погибли до 7 человек

Стрельба в Огайо: погибли до 7 человек

5 минут назад
Преступник, расстрелявший людей в Техасе, не сопротивлялся при аресте

Преступник, расстрелявший людей в Техасе, не сопротивлялся при аресте

3 часа назад
Авария под Курганом: погибли четыре человека

Авария под Курганом: погибли четыре человека

35 минут назад
Паводок в Иркутской области: власти начинают готовить площадки под новое жилье

Паводок в Иркутской области: власти начинают готовить площадки под новое жилье

1 час назад
Француз на летающей доске добрался до Англии

Француз на летающей доске добрался до Англии

5 минут назад
В Петергофе попрощались с боксером Максимом Дадашевым

В Петергофе попрощались с боксером Максимом Дадашевым

13 минут назад
Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

6 часов назад
Художник Сафронов отдал часть пострадавших от потопа картин на реставрацию

Художник Сафронов отдал часть пострадавших от потопа картин на реставрацию

5 часов назад
В Туве стартует марш военных внедорожников

В Туве стартует марш военных внедорожников

3 часа назад
В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

В Дагестане найдены мощные взрывные устройства

10 часов назад
В Краснодарском крае найдены уникальные археологические предметы

В Краснодарском крае найдены уникальные археологические предметы

4 часа назад
Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

5 часов назад
В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

2 часа назад
В Гонконге китайская полиция разгоняет и арестовывает демонстрантов

В Гонконге китайская полиция разгоняет и арестовывает демонстрантов

2 часа назад
МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

12 часов назад
Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

11 часов назад
Вода уходит из затопленных иркутских городов

Вода уходит из затопленных иркутских городов

4 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
ВДНХ широко отмечает свой юбилей

ВДНХ широко отмечает свой юбилей

4 часа назад
Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать свою

Петербуржец угнал машину ГИБДД, чтобы догнать свою

11 часов назад
Женщины на танках и кулинарные поединки: соревнования в "Патриоте"

Женщины на танках и кулинарные поединки: соревнования в "Патриоте"

12 часов назад
Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

12 часов назад
Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

12 часов назад
Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру

Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру

13 часов назад
Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

13 часов назад
Испытание "Охотника": мнение эксперта

Испытание "Охотника": мнение эксперта

13 часов назад
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

14 часов назад
Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

14 часов назад
Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

18 часов назад
Точка зрения: может ли дача быть модной?

Точка зрения: может ли дача быть модной?

19 часов назад
Ученые предупредили о скрытом в еде аллергене

Ученые предупредили о скрытом в еде аллергене

19 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

22 часа назад
Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

Туалеты в московском метро можно будет оплатить банковской картой

23 часа назад
Huawei рассказала, как преобразится ПО её смартфонов

Huawei рассказала, как преобразится ПО её смартфонов

03.08.2019 09:00
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

02.08.2019 13:09
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

02.08.2019 12:59
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

02.08.2019 11:55