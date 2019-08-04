Паводок в Иркутской области: власти начинают готовить площадки под новое жилье

В Иркутской области начинают подготовку строительных площадок для жилья пострадавшим от паводка. Уже на следующей неделе первые комплекты домов поступят в регион. В среднем они будут собираться за три месяца.

Вода постепенно уходит из зоны подтопления, передает телеканал "Россия 24". Уровень воды в реки Ия в районе города Тулун снизился ниже критической отметки. Спасатели и военные помогают жителям ликвидировать последствия: проводят работы по расчистке дворов и улиц от мусора, привозят продукты, в том числе и свежий хлеб. Для этого были подключены две мобильные хлебопекарни.



Также подразделения Минобороны разбирают дома, которые признаны аварийными и которые уже не получится отремонтировать. В Тулуне военные очистили около 90 гектаров земли, а также при помощи специальной техники разобрали более 70 зданий.

Площадки под строительство нового жилья и инфраструктуры власти Иркутской области начнут готовить со следующей недели, рассказал на пресс-конференции губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, новые объекты, включая жилье, будут строиться в ускоренном темпе, также к 1 сентября должны успеть подготовить все образовательные учреждения и детские сады в регионе.

Жителям, дома которых были разрушены паводком, предложат поселиться в быстровозводимых домах, передает ТАСС. По словам губернатора, такой дом вполне реально возвести в течение трех месяцев.

Вся территория города Тулун, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения, рассказал Левченко. Уже издан и зарегистрирован в кадастровой палате приказ о новой зоне затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовится по Нижнеудинску. С учетом новых зон затопления будут спроектированы новые защитные сооружения для этих двух городов. Это сделает московский институт "Гидропроект".