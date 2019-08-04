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4 августа 201909:38

ОМОН и фанаты "Зенита" устроили потасовку в матче РПЛ

Twitter / Dmitrii Zimin

В Санкт-Петербурге произошла новая потасовка с участием сотрудников ОМОНа и футбольными болельщиками. На этот раз правоохранители сцепились с фанатами "Зенита". Это произошло в перерыве матча четвертого тура РПЛ "Зенит" — "Краснодар" (1:1).

Причиной конфликта, как сообщает журналист "Спорта день за днем" Дмитрий Зимин в своем Twitter-аккаунте, скорее всего стал забор, который с нынешнего сезона отгораживает курящих болельщиков сине-бело-голубых с фанатской трибуны.

"Фанаты начали его двигать, не сильно, так как места очень мало, ОМОН ждал провокации, кто-то похлопал, и они тут же сорвались, по команде. И самое страшное, что под дубинку вполне могли попасть дети, которые случайно проходили миом этого места. Прилетело даже сотруднику службы безопасности "Зенита!".

После произошедшего инцидента "Зенит" пообещал провести расследование данного инцидента для дальнейшего предотвращения конфликтов на территории стадиона. "Футбольный клуб "Зенит" сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя", — написано в официальном заявлении клуба.

Напомним, что ранее столкновения ОМОНа и футбольных фанатов состоялись после матча "Ростов" – "Спартак". Тогда сотрудники ОМОНа ворвались в толпу болельщиков красно-белых с дубинками и напали на них.

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