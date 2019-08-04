Авария под Курганом: погибли четыре человека

Четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Мишкинском районе Курганской области. Авария произошла накануне вечером на 190-м километре федеральной трассы Р254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.

Водитель кроссовера Chery Tiggo, двигаясь со стороны Кургана в поселок Мишкино, потерял контроль над управлением своим автомобилем и выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся со встречным грузовиком Volvo FH. После этого кроссовер опрокинулся и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ, сообщает Управление ГИБДД по Курганской области.

В результате ДТП водитель 1980 года рождения и три его пассажира погибли, а водитель МАЗа получил телесные повреждения и доставлен в Мишкинскую центральную районную больницу. В отделении полиции "Мишкинское" межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".