Стрельба в Огайо: погибли до 7 человек

В Огайо в результате стрельбы в одном из баров города Дейтон погибли, по разным данным, до семи человек. Как пишут местные СМИ, от 10 до 20 человек пострадали и были доставлены в госпиталь.

Как сообщают в полиции, нападавший был ранен ответным огнем. На месте работают спасатели и службы безопасности, передает телеканал "Россия 24". О мотивах стрелка пока ничего не известно. Некоторые очевидцы говорят, что преступников было двое. По сообщению сайта газеты Dayton Daily News, второй стрелок, возможно, скрылся с места происшествия в темном внедорожнике марки Jeep.

До этого 20 человек погибли и 40 пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас. Стрелок задержан — это 21-летний Патрик Крузиус.