Поезд-призрак перекрыл движение на сахалинском переезде без путей

Сахалинские водители вынуждены были простаивать на закрытом железнодорожном переезде в ожидании поезда, который не мог появиться в принципе, так как пути были полностью разобраны. Очевидец снял на видео нелепую ситуацию.

Эти кадры были сделаны в первых числах в Южно-Сахалинске. Перед опущенными шлагбаумами образовалась очередь из машин, владельцы которых терпеливо дожидались открытия переезда, притом что проехать по нему не смог бы ни один состав в силу отсутствия путей — рельсы с обеих сторон уходят в землю.

Ситуация вызвала бурю ироничных откликов со стороны пользователей, но нашли и те, кто напомнил, что в городе идёт "перепрошивка дороги", и уже несколько дней водителей оповещают о закрытии переездов.