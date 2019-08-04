Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

В России начал действовать закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В случае гибели жилья при официально объявленной ЧС страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей в зависимости от региона. Остальная сумма будет покрыта из бюджета, пишет РИА Новости.

Возможно приобретение дополнительных страховок от локального пожара, взрыва бытового газа, прорыва труб.

Как это происходит в течении двадцати лет в Москве, владельцы жилья смогут оплачивать страховку через квитанции ЖКХ. Страховка от ЧС и бытовых повреждений жилья обойдется в 150-200 рублей в месяц.

Страховые компании рассчитывают, что новый закон позволит поднять уровень страхования жилья в стране с текущих 3 процентов до 20 процентов.