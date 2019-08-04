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Ситуация на Украине 1 час назад
Климкин: половина украинцев сбегут за границу
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Он отметил, что за границей проживают уже миллионы украинских граждан. Тенденция такова, считает министр, что вскоре в стране останется лишь половина жителей. При этом Климкин считает именно человеческий ресурс самым ценным для страны.
Ранее глава МИД выражал мнение, что в тенденции на массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного, но называл данный процесс "мегавызовом для страны" и ратовал за возвращение на родину украинцев, живущих в России. По его данным, это каждый 12-й украинский гражданин.
Первый замминистра соцполитики Украины Ольга Крентовская, в свою очередь, отметила, что число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики. Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов украинцев — порядка 20 процентов населения.
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