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Обмен санкциями 36 минут назад
Минфин США разъяснил особенности новых санкций против России
Действие новых санкций против России не распространяется на российские госкомпании, также американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга РФ. Директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
С такими разъяснениями, передает РИА Новости, выступил Минфин США. О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций по делу называемому делу Скрипалей стало известно ранее на этой неделе. Ожидается, что второй пакет санкций США против России вступит в силу 19 августа и будет действовать не менее года. Он запрещает американским банкам покупать госдолг России на первичном рынке. Кроме того, товары и технологии, которые будут продаваться Москве, будут подвергнуты более жесткому лицензированию.
Москве собираются перекрыть доступ к американскому рынку для первичных выпусков суверенных долговых обязательств России, не выраженных в рублях, и продукции американского производства, важной для разработки химоружия и биологического оружия.
В рамках санкций Вашингтон будет выступать против кредитов для России со стороны международных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также в Госдепе ранее сообщили, что санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития.
По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия гибко приспосабливается к санкционному давлению благодаря грамотной бюджетной политике и гибкой макроэкономической конституции.
Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года. Поводом для новых санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: несмотря на откровенную провокацию в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций. По ее словам, новые ограничения в основном дублируют меры, вводившиеся в предыдущие годы, так что "ничего особенно нового в этом нет".
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