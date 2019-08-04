Арбитр назначил пенальти после просмотра VAR, которого не было на матче

В чемпионате Боливии по футболу произошел курьезный случай, связанный с использованием видео-ассистента VAR. В матче "Олвейз Реди" – "Боливар" главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, сославшись на VAR. Но система на этом матче не работала, поскольку она в целом не применяется в турнире.

Курьез произошел уже в дополнительное время матча при счете 1:0 в пользу "Боливара". Главный арбитр матча усмотрел нарушение со стороны футболиста "Боливара" и поставил 11-метровый удар в пользу хозяев поля. Впрочем, помощь VAR не спасла "Олвейз Реди" от поражения, поскольку игрок хозяев не смог поразить ворота соперника.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Боливара".