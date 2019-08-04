Путин отметил достижения железнодорожников

Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Он отмечается в первое воскресенье августа, передает телеканал "Россия 24".

Президент отметил, что история страны тесно связана с развитием железных дорог вот уже почти двести лет. Эти пути объединили Россию от Дальнего Востока до западных рубежей.

Путин также подчеркнул некоторые знаковые достижения последних лет — такие, как строительство магистрали в Крым, открытие движения в обход Краснодара и работа железнодорожников на чемпионате мира по футболу.

Глава государства пожелал работникам отрасли и их семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Железные дороги появились в России в 1834 году. Сейчас общая длина путей превышает 86 тысяч километров, в этой сфере работают около миллиона человек.