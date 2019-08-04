Военные потушили 36 очагов лесных пожаров в Сибири

Самолеты Министерства обороны и МЧС продолжают тушить пожары в Сибири. Использование авиации позволило сократить скорость распространения огня в пять раз, сообщили военные. В Красноярском крае и Иркутской области 4 августа с помощью военной авиации удалось потушить более 70 тысяч гектаров тайги.

Ликвидировано 36 очагов открытого возгорания, уточняется в сообщении Минобороны РФ. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации совершили 12 вылетов, выполнив сброс свыше 504 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 14 вылетов и 28 сбросов воды, всего — 140 тонн воды.

Точными данными о распространении огня военных и спасателей обеспечивают самолеты разведчики Су-24, передает телеканал "Россия 24". Накануне они приступили к мониторингу ситуации и аэрофотосъемке.