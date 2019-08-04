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4 августа 201911:48

"Локомотив" намерен приобрести Комличенко из "Млады Болеслав"

Столичный "Локомотив" проявляет заинтересованность в трансфере российского форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко. Руководство "железнодорожников" рассматривает нападающего в качестве первого кандидата для усиления линии атаки "Локо".

Комличенко выступает за "Младу Болеслав" с 2017 года, куда он перешел из "Краснодара", воспитанником которого и является. В минувшем сезоне 24-летний россиянин с 28 забитыми голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, а за пять игр нынешнего сезона он забил уже три гола.

В случае, если у клуба не получится договориться с Комличенко и его представителями, в клубе будут готовы рассмотреть вариант с форвардом "Зенита" Лукой Джорджевичем, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Betting Insider. Также известно, что "на карандаше" у красно-зеленых и неназванный нападающий одного из клубов второго дивизиона чемпионата Германии

"Локомотив" испытывает кадровый дефицит в линии нападения. Ранее травму получил перуанец Джефферсон Фарфан и выбыл на продолжительный срок, а накануне травмировался и португалец Эдер. Он сломал кисть и около месяца не сможет помочь "Локо".

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