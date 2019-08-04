Храните вещи в ванне: Роспотребнадзор уточнил, как быть с клопами

Роспотребнадзор обратил внимание россиян на распространение в городах тропических постельных клопов. Туристы, возвращающиеся из отпуска, могут привезти их с собой. Ведомство рекомендует путешественникам тщательно осматривать кровати, а чемоданы хранить в ванне. Так насекомым труднее в них залезть.

Для предотвращения размножения клопов Роспотребнадзор советует россиянам делать часто пылесосить квартиры и дома. Постельное белье не стоит долги хранить перед стиркой.

Пятна крови на простынях и отходы жизнедеятельности клопов на стенах и коврах — сигнал к дезинфекции помещения и ремонту.