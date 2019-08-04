Иран задержал еще один иностранный танкер

Еще одно иностранное судно задержано у берегов Ирана, сообщает агентство ISNA. Под чьим флагом шел танкер пока не сообщается. Известно лишь, что на его борту находилось порядка семисот тысяч литров (600 тонн) контрабандного топлива. Задержанное судно было отбуксировано в Бушер, находившаяся на нем нефть передана в Национальную компанию по распределению нефтепродуктов.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

После захвата Ираном британского танкера в Ормузском проливе США предложили ряду стран создать коалицию. Против этой инициативы выступили Германия и Франция, а Бельгия и Нидерланды не проявили особого энтузиазма. Австралия решение пока не приняла, а Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.