"Милан" подписал лучшего футболиста Кубка Африки

"Милан" объявил о заключении контракта с полузащитником итальянского "Эмполи" и сборной Алжира Исмаэля Беннасера. Стороны поставили подпись под соглашением, которое рассчитано на пять лет. Сумма трансфера неизвестна.

Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.

За "Эмполи" Беннасер выступает с 2017 года. В сезоне 2018/19 полузащитник провел за свой клуб 37 матчей, в которых отметился также тремя голевыми передачами.