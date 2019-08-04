На московской незаконной акции задержали преступника из федерального розыска

В Москве в субботу сотрудники Росгвардии задержали экстремиста. Мужчина находился в федеральном розыске за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, пишет "Интерфакс".

Как рассказали в ведомстве, житель одного из российских регионов участвовал в несогласованном митинге оппозиции на Новинском бульваре. Он совершил административное правонарушение. После проверки омоновцы передали гражданина полицейским.