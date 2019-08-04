Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

В субботу, 3 августа, на 88 году жизни скончался академик Николай Кардашев. О кончине известного ученого сообщил на своей странице в Facebook заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Широкой публике руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН) Николай Кардашев известен "шкалой развития внеземных цивилизаций", которую позднее назвали его именем. Еще до открытия пульсаров учены предположил их существование. Появление российского космического телескопа "Спектр-РГ" стало возможным благодаря идее интерферометрии для изучения Вселенной, соавтором которой был Кардашев.

Прощание с академиком пройдет во вторник-среду в здании института.

Госкорпорация "Роскосмос" выразила соболезнования в связи со смертью на 88-м году жизни академика Николая Кардашева.