Порезали горло и избили: драка из-за Дня ВДВ в Днепре

В украинском города Днепр трое мужчин повздорили из-за Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Завязалась драка, в которой одному из участников порезали горло, а затем избили.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, спор разгорелся из-за разногласий по поводу перенесения Киевом празднования Дня ВДВ на 21 ноября. Свидетели потасовки вызвали на место полицию и скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу.

Празднование Дня ВДВ на Украине было перенесено со 2 августа на 21 ноября решением Минобороны страны в ноябре 2017 года. В мае следующего года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска. Тогда же он сообщил, что отныне береты украинских десантников будут не голубыми, а темно-бордовыми, под стандарт НАТО.