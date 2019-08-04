Танковый биатлон: новый рекорд россиян

На международном конкурсе "Танковый биатлон-2019", который проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, российская сборная побила рекорд 2017 года.

Как рассказал в воскресенье начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, российская сборная выполнила заезд за 18 минут 55 секунд, побив тем самым рекорд двухлетней давности, который составлял 19 минут 10 секунд.

Соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана.

"Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди", — сказал Бувальцев, слова которого приводит РИА Новости.

"Танковый биатлон" проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). Они проводятся уже в пятый раз. Соревнования организованы на территории десяти стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Финальные состязания Игр проходят с 3 по 17 августа.

"Танковый биатлон" — самый зрелищный конкурс Армейских игр. Они начались с показательных выступлений женских экипажей, которые в этом году участвуют в состязаниях впервые.