Самолет потерпел крушение после десантирования парашютистов

В Таджикистане разбился учебный самолет общественной Организации содействия обороне, были ранены двое пилотов, один из них умер в госпитале. Крушение произошло на учебном полигоне "Фахробод" Минобороны Таджикистана во время плановых занятий.

Инцидент произошел 4 августа в 10:40 по местному времени (08:40 по Москве), передает "Интерфакс". Самолет осуществил десантирование восьми добровольцев на парашютах с высоты 800 метров, а затем по техническим причинам произвел жесткую посадку. Пилоты получили ранения в результате удара самолета о землю.

Следственное управление Госкомитета национальной безопасности Таджикистана возбудило уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Начато расследование.