Выход из ДРСМД: Трамп дал новый старт ядерной гонке вооружений

США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, объявили, что хотели бы разместить такие ракеты в Азии, и что вообще-то начали разрабатывать их еще два года назад. То есть, Вашингтон давно готовился выйти из соглашения, но, видимо, никак не мог подобрать предлога. Теперь, обвинив во всем Россию и ракету, на которую они даже не удосужились взглянуть, Штаты вступают в новую реальность, а заодно и погружают в нее весь мир, который, по выражению генсека ООН Антониу Гутерриша, потерял бесценный предохранитель от ядерной войны.

Гонка на выживание

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, лишь на год с небольшим переживший свой юбилей, пребывал в рабочей форме. Соглашению удавалось быть фундаментом мировой системы безопасности, даже когда надстройка шла трещинами.

Рухнула Берлинская стена, распался Советский Союз, граница НАТО теперь на 2,5 тысячи километров восточнее, чем 1 июня 1988-го. Но гонка ядерных вооружений на дистанции от 500 до 5,5 тысячи километров между крупнейшими ядерным державами три десятилетия оставалась вне закона.

В минувшую пятницу Дональд Трамп официально дал ей новый старт. "Срок истечения договора, о котором идет речь, заканчивается сегодня, и это происходит в связи с несоблюдением соглашения, поэтому мы должны дать зеркальный ответ и оставаться во главе этой гонки", — заявил президент США.

Но то ли зеркала в Белом доме кривые, то ли Трамп не вполне понимает, что в перспективе — это гонка на выживание. Россию заранее назначили виновной, выдвинули нашей стране заведомо неисполнимый ультиматум.

У Вашингтона возникли претензии к российское ракете 9М729, которую объявили оружием-нарушителем ДРСМД. Россия охотно сама показала свои "Искандеры", но атташе стран НАТО презентацию проигнорировали. Разоруженческое завещание Дональда Рейгана на Западе переслушивать теперь не принято: "Старая русская пословица гласит, и вы наверняка знакомы с этой мудростью, извините за мое произношение: доверяй, но проверяй".

В первые годы примерно так оно и было. Из обломков американских "Першингов" и советских "Пионеров" (СС-20 по классификации НАТО), что за считаные минуты могли погрузить Европу в атомное пламя, на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке даже собрали знаменитую скульптуру "Добро побеждает зло". Но уже в 99-м уверенность в правоте этого художественного высказывания начала пропадать.

США стали испытывать беспилотники, чьи характеристики совпадали с запрещенными договором крылатыми ракетами. Вскоре Вашингтон вышел из договора по ПРО. Главным элементом американской противоракетной обороны в Старом свете теперь является система Aegis, которая использует пусковые установки типа Mk 41. При желании с них из Польши и Румынии в сторону России можно запускать "Томагавки" с ядерными боеголовками. И это прямое нарушение ДРСМД.

"Я думаю, достижение Договора о РСМД было настолько значительным, что его прекращение вызывает огромное разочарование. Мы можем только надеяться на то, что мы не потеряли понимание необходимости контроля за вооружением, которое представляло это соглашение. Это было бы позором", — считает Джон Вудворт, бывший посол США в России, участник переговоров по ДРСМД, о котором Владимир Путин говорил еще в июне на встрече с редакторами мировых СМИ в Санкт-Петербурге: "Откройте Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности, почитайте его. Там же прямо в статьях написано: "Нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности". Нет, взяли, в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности, а потом сравните их с параметрами ударных беспилотных аппаратов. То же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть ракеты средней и меньшей дальности".

Заменить ДРСМД чем-то равноценным сходу не получится. Тогда, в 80-х, обсуждение шло почти семь лет. Нулевые варианты, пакетные переговоры — руководство и дипломаты двух стран потратили немало сил, чтобы найти приемлемый для обеих сверхдержав формат. "Я думаю, достижение Договора о РСМД было настолько значительным, что его прекращение вызывает огромное разочарование. Мы можем только надеяться на то, что не потеряли понимание необходимости контроля за вооружением, которое представляло это соглашение. Это было бы позором", — говорит Джон Вудворт, бывший посол США в России, участник переговоров по ДРСМД.

Впрочем стесняться и не думали, не зря ведь американцы заранее готовили почву — в прямом смысле, с помощью грейдеров. Российское Министерство обороны опубликовало спутниковые снимки завода компании Raytheon в Тусоне штат Аризона. Еще в июне 2017-го крупнейший военный подрядчик США с годовым доходом в 27 миллиардов долларов затеял там расширение производственных площадей для создания новых ракет средней и меньшей дальности. "Томагавки" — их тоже производит Raytheon — по современным меркам уже старички, на конвейере с 1983 года. Объект, где в 2018-м уже перерезали ленточку, явно возводят не под них. Поднялись новые цеха, появятся и новые рабочие места.

Умелых рук, вскоре, видимо, нужно будет еще больше. В день когда США официально объявили о выходе из ДРСМД, Пентагон отрапортовал о скором испытании новой крылатой ракеты, которая будет стартовать с подвижного пункта управления. Первый запуск через несколько недель. Такой рояль в кустах, который прикатил туда новый глава американского оборонного ведомства.

Штаб-квартира Raytheon в Массачусетсе. С камерами на территорию нельзя, повсюду охрана. Офисная проходная вывела к вершинам американской власти нынешнего главу Пентагона. Марк Эспер в компании проработал семь лет в должности вице-президента по связям с правительством. Работал качественно. Два года подряд его признавали лучшим корпоративным лоббистом США. В 2017-м Эспера заметил Дональд Трамп.

По странному совпадению вскоре после того, как Эспер возглавил министерство армии, оно в составе Пентагона и отвечает за поставки вооружений, в Америке впервые и заговорили о том, что ДРСМД устарел, а Конгресс выделил первый транш в 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты, что вполне укладывается в программу действий Эспера на новом посту.

Нескрываемых целей две: поставить под контроль российские тактические ядерные заряды, а заодно дотянуться до Китая так, чтобы заставить его присоединиться к некому новому договору. Правда, никакой делегации из Пекина спешно посылать в Вашингтон, конечно, не стали. И вряд ли вообще когда-нибудь пошлют.

"Китай глубоко сожалеет и решительно противостоит решению США выйти из ДРСМД вопреки мнению международного сообщества. Выход из ДРСМД — еще один негативный шаг Соединенных Штатов по игнорированию собственных заявлений о многостороннем подходе. Их настоящая цель — освободить себя и получить военное и стратегическое преимущество", — заявил Хуа Чуньин, пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР.

В отличие от Поднебесной после демонтажа ДРСМД на потенциальной передовой оказывается Европа. Инфраструктура НАТО именно в старом свете попадает в зону поражения российских средств доставки. Вариант сохранить хоть какой-то баланс есть — это мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, который объявила Россия, предложив сделать то же самое руководству альянса. Но Йенс Столтенберг поспешно отказался.

Для тех, кто слишком увлекся блоковой дисциплиной, суть предложения расшифровывают в российском МИД. "Если НАТО развернет новое вооружение на море или в воздухе, это будет столь же дестабилизирующе. Но в случае ракет наземного базирования системы раннего оповещения любой страны не способны отличить ядерную ракету от подобного конвенционного вооружения. Если НАТО говорит, что они будут размещать только конвенционное оружие, для нас не останется иного выбора, как считать это худшим развитием сценария — ядерным. Это логика сдерживания, и, к сожалению, это очень опасная и трудная логика современного развития области контроля вооружений", — отметил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

Если совсем просто — то какую бы новую ракету средней или меньшей дальности ни произвели американцы у себя на заводе в Тусоне и ни переправили, например, куда-нибудь в район польского поселка Редзиково под Гданьском, риск того, что наши системы могут принять ее за ракету с ядерной боеголовкой, теперь несоизмеримо выше, чем до 2 августа 2019 года. Ведь договора больше нет, а системы не знают, что у боеголовок внутри.

Некоторые в США начинают это понимать. "Дональд Трамп и милитаристы в Вашингтоне подвели нас. Они продолжают эскалацию напряженности с другими ядерными державами, такими как Россия, Китай, Северная Корея. Начинают новую холодную войну и все ближе и ближе подталкивают нас к ядерной катастрофе", — говорит Тулси Габбард, член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии.

"Наша главная задача — обеспечить собственную безопасность, а Дональд Трамп продолжает расширять наш ядерный арсенал. Различные способы его применить ставят нас всех под угрозу", — добавляет Элзабет Уоррен, сенатор Конгресса США от Демократической партии.

Тема ядерной угрозы заняла неожиданно много места во время дебатов демократов, которые мечтают сменить Трампа в Белом доме. В его администрации такой сценарий не рассматривают и потому делятся некоторыми планами на второй срок. Советник Трампа Болтон уже дал понять, что в прежнем виде архитектура мировой безопасности 2021-й год не перестоит — снесут и договор СНВ-3. О последствиях такого решения российский президент тоже говорил на встрече в Петербурге: "Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3, но мы можем не продлевать. У нас новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. А в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений. Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Вот прямо постоянно".

По договору, что был подписан в апреле 2010 года, России и США разрешается иметь по 1550 ядерных зарядов и 700 носителей в развернутом состоянии. Чтобы никто не выходил за эти показатели, инспекторы Москвы и Вашингтона постоянно наведываются в места хранения и загрузки. Принцип "доверяй но проверяй" для мировой безопасности — это все-таки намного надежнее, чем "разделяй и властвуй".

Разговор президентов

В среду вечером Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил помощь в тушении сибирских пожаров. Российский президент коллегу поблагодарил, сказал, что при необходимости Москва предложением воспользуется, но пока своих сил и средств хватает. Сам же звонок Путин расценил как "залог того, что в будущем странам все-таки удастся восстановить полноформатные отношения".

Кстати, и Москва неоднократно предлагала Вашингтону помощь в различных чрезвычайных ситуациях. Так было в 2000-м, 2003-м и 2011-м годах, когда бушевали пожары в штате Нью-Мексико. А в 2005-м, 2015-м, 2016-м и 2018-м Россия была готова помочь бороться с огнем в Калифорнии. Причем прошлогодний пожар в этом штате стал для Америки самым смертоносным за последние сто лет: погибли больше 80 человек, а 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Ущерб экономике составил не менее 3 миллиардов долларов.

Один раз Вашингтон все-таки принял российскую помощь: в 2005-м, когда ураган "Катрина" почти уничтожил Новый Орлеан, в страну было направлено 4 самолета МЧС с гуманитарным грузом.

А в 2001-м Владимир Путин стал одним из первых мировых лидеров, позвонившим американскому президенту после терактов 11-го сентября и предложившим содействие в расследовании.