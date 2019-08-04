В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

В Сибири, где МЧС проводит операцию по тушению пожаров, к борьбе с огнем подключились военные. Поручение дал Владимир Путин. Авиагруппировка Минобороны — 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов Ми-8 - была оперативно сформирована в Красноярске и сейчас сбрасывает на горящую тайгу сотни тонн воды в сутки. С 1 августа совершено уже 247 вылетов. Примерно половину горящего леса удалось потушить. Новые очаги выявляют самолеты-разведчики.

Тайгу тушат с воздуха и на земле

Горит сибирская тайга, дым виден даже из космоса. Животные бегут из леса, поселки накрыла пелена. Верховой огонь — самый страшный. Его сбивают самолеты.

Но главная борьба с пожаром — у корней деревьев. Такой огонь с воздуха не заметишь и с самолета не потушишь, это низовой пожар. Так тайга горит на площади в тысячи гектаров. Победить такой огонь можно только руками и на земле.

Подмога в Красноярский край пришла со всей страны. Бойцы МЧС из Кемерова только вышли из вертолета, как сразу взялись за лопаты. Кромку горящего леса сначала надо окопать. Но главное — встречный огонь: два пламени сталкиваются и гасят друг друга. "Технике сюда не добраться, самолеты где-то достали, где-то нет. И мы руками-ногами все это делаем", — рассказывает Дмитрий Сафронов, старший инструктор МЧС России.

Школьные учебники не обманывают — Красноярский край по площади действительно, как четыре Франции. Без дальней авиации не обойтись. Владимир Путин принимает решение: особо далекие и мощные пожары будут тушить военные летчики, в Красноярск прилетели 10 Ил-76, каждый забирает с собой 42 тонны воды. Прибыли еще 10 вертолетов военно-транспортной авиации. Пилоты — самые опытные: и в Сирии воевали, и с пожарами боролись.

Вертолет с водосливным устройством может забрать 5 кубометров воды, ее берут из Ангары. Это высокоточное оружие против огня. С каждым вылетом, а их пилоты делают по 2-3 раза в сутки, площадь пожаров уменьшается. Горело 3 миллиона гектаров, из них 500 тысяч спасатели и военные отбили у огня всего за два дня.

Прилетевший в Красноярск Дмитрий Медведев и отмечает успехи и призывает не расслабляться. "Непосредственной угрозы для людей нет. Но это не повод считать, что все само пройдет. Борьбу надо усилить", — подчеркнул премьер-министр.

Особое внимание — здоровью людей. Воздух проверяется ежедневно. От пожаров до поселков и городов сотни километров, но ветер доносит дым — это особенность сибирской тайги. Она тлеет даже там, где огонь потушен, а залить водой самый большой лес в мире невозможно.

Борьба с сибирскими пожарами стала делом всей страны. Не помогает пока только самый мощный союзник — погода. По прогнозам, дожди, первые за почти полтора месяца, начнутся в регионе только с середины следующей недели.

Звенья одной цепи

Дожди и благоприятное направление ветра помогли бы не дать огню распространиться, синоптики прогнозировали чуть ли не ливни, но оказалось, что пожары способны влиять на движение воздушных масс. Именно огонь, массовое горение леса, как считают ученые и специалисты МЧС, — одна из причин того, что над зоной бедствия надолго замер антициклон, который просто не дает пробиться циклонам с дождями.

"По всем прогностическим моделям циклон должен выйти на данный район и пролить на него осадки, а он просто останавливается и меняет маршрут. И на сегодняшний день мы имеем фактически ситуацию, когда циклоны, которые должны были проливать осадки над территорией той же северной части Иркутской области, той же Якутии, они просто смещаются южнее и выходят, скажем так, в русло бассейна Амура, и у нас в очередной раз формируется паводок", — пояснил Сергей Абанин, заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС России.

То есть получается, что пожары, хоть и косвенно, влияют на ситуацию с природными бедствиями в других регионах. Вот поэтому и история с паводками была непростая. В одном месте края горит, а в другом заливает. И то, что сейчас происходит в Сибири, не единичный пример. "В 2013 году, когда был грандиозный паводок на реке Амур, ситуация была аналогичная", — напоминает Абанин.

В течение 2-3 месяцев горела западная и центральная Якутия, в течение того же периода горел частично Красноярский край, но в меньшей степени и горела Иркутская область северная часть. Поэтому циклоны, которые, в общем-то, должны были нести туда влагу, фактически развернулись и обеспечили поддержку паводка Амура. Нельзя сказать, что это прямая причина, все-таки ученые склонны к мысли, что это косвенная причина, но в то же время это достаточно существенное влияние оказывает именно на изменение движения циклонов в данном регионе.

Метеорологи, тем временем, тоже делают выводы и тоже считают, что и нынешние паводки в Иркутской области, и сибирские пожары — звенья одной цепи. Причина, как заявили в пятницу в Росгидромете, лежит на поверхности: это климатические изменения на планете. Только в последние 6-7-лет частота опасных природных явлений увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими десятилетиями. И мы тут, разумеется, не единственные. И аномальная жара, и пожары давно перешли границу полярного круга и в других регионах земного шара.

Этим летом от них особенно страдает Гренландия. Теплая погода, которой ее одарила Европа, и горящая растительность могут привести к рекордному таянию льда — только за июль остров потерял 160 миллиардов тонн. А датские метеорологи подсчитали, что ледяной щит Гренландии за месяц отправил в Атлантический океан 197 миллиардов тонн воды. Этого достаточно, чтобы повысить уровень всего Мирового океана на полмиллиметра.

В свою очередь, климатологи добавляют, что свою лепту в глобальное потепление вносят все те же природные пожары. При горении в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа, лесной покров сокращается, и это усиливает парниковый эффект. И прогноз пока едва ли утешительный: в ближайшие годы проблем со стихией на планете будет все больше. И надо быть к ним готовыми.