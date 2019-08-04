Тема:

Лесные пожары 48 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 августа 201920:23 Алексей Головко, Евгений Рожков

В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

В Сибири, где МЧС проводит операцию по тушению пожаров, к борьбе с огнем подключились военные. Поручение дал Владимир Путин. Авиагруппировка Минобороны — 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов Ми-8 - была оперативно сформирована в Красноярске и сейчас сбрасывает на горящую тайгу сотни тонн воды в сутки. С 1 августа совершено уже 247 вылетов. Примерно половину горящего леса удалось потушить. Новые очаги  выявляют самолеты-разведчики. 

Тайгу тушат с воздуха и на земле

Горит сибирская тайга, дым виден даже из космоса. Животные бегут из леса, поселки накрыла пелена. Верховой огонь — самый страшный. Его сбивают самолеты.

Но главная борьба с пожаром — у корней деревьев. Такой огонь с воздуха не заметишь и с самолета не потушишь, это низовой пожар. Так тайга горит на площади в тысячи гектаров. Победить такой огонь можно только руками и на земле.

Подмога в Красноярский край пришла со всей страны. Бойцы МЧС из Кемерова только вышли из вертолета, как сразу взялись за лопаты. Кромку горящего леса сначала надо окопать. Но главное — встречный огонь: два пламени сталкиваются и гасят друг друга. "Технике сюда не добраться, самолеты где-то достали, где-то нет. И мы руками-ногами все это делаем", — рассказывает Дмитрий Сафронов, старший инструктор МЧС России.

Школьные учебники не обманывают — Красноярский край по площади действительно, как четыре Франции. Без дальней авиации не обойтись. Владимир Путин принимает решение: особо далекие и мощные пожары будут тушить военные летчики, в Красноярск прилетели 10 Ил-76, каждый забирает с собой 42 тонны воды. Прибыли еще 10 вертолетов военно-транспортной авиации. Пилоты — самые опытные: и в Сирии воевали, и с пожарами боролись.

Вертолет с водосливным устройством может забрать 5 кубометров воды, ее берут из Ангары. Это высокоточное оружие против огня. С каждым вылетом, а их пилоты делают по 2-3 раза в сутки, площадь пожаров уменьшается. Горело 3 миллиона гектаров, из них 500 тысяч спасатели и военные отбили у огня всего за два дня.

Прилетевший в Красноярск Дмитрий Медведев и отмечает успехи и призывает не расслабляться. "Непосредственной угрозы для людей нет. Но это не повод считать, что все само пройдет. Борьбу надо усилить", — подчеркнул премьер-министр.

Особое внимание — здоровью людей. Воздух проверяется ежедневно. От пожаров до поселков и городов сотни километров, но ветер доносит дым — это особенность сибирской тайги. Она тлеет даже там, где огонь потушен, а залить водой самый большой лес в мире невозможно.

Борьба с сибирскими пожарами стала делом всей страны. Не помогает пока только самый мощный союзник — погода. По прогнозам, дожди, первые за почти полтора месяца, начнутся в регионе только с середины следующей недели.

Звенья одной цепи

Дожди и благоприятное направление ветра помогли бы не дать огню распространиться, синоптики прогнозировали чуть ли не ливни, но оказалось, что пожары способны влиять на движение воздушных масс. Именно огонь, массовое горение леса, как считают ученые и специалисты МЧС, — одна из причин того, что над зоной бедствия надолго замер антициклон, который просто не дает пробиться циклонам с дождями.

"По всем прогностическим моделям циклон должен выйти на данный район и пролить на него осадки, а он просто останавливается и меняет маршрут. И на сегодняшний день мы имеем фактически ситуацию, когда циклоны, которые должны были проливать осадки над территорией той же северной части Иркутской области, той же Якутии, они просто смещаются южнее и выходят, скажем так, в русло бассейна Амура, и у нас в очередной раз формируется паводок", — пояснил Сергей Абанин, заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС России.

То есть получается, что пожары, хоть и косвенно, влияют на ситуацию с природными бедствиями в других регионах. Вот поэтому и история с паводками была непростая. В одном месте края горит, а в другом заливает. И то, что сейчас происходит в Сибири, не единичный пример. "В 2013 году, когда был грандиозный паводок на реке Амур, ситуация была аналогичная", — напоминает Абанин.

В течение 2-3 месяцев горела западная и центральная Якутия, в течение того же периода горел частично Красноярский край, но в меньшей степени и горела Иркутская область северная часть. Поэтому циклоны, которые, в общем-то, должны были нести туда влагу, фактически развернулись и обеспечили поддержку паводка Амура. Нельзя сказать, что это прямая причина, все-таки ученые склонны к мысли, что это косвенная причина, но в то же время это достаточно существенное влияние оказывает именно на изменение движения циклонов в данном регионе.

Метеорологи, тем временем, тоже делают выводы и тоже считают, что и нынешние паводки в Иркутской области, и сибирские пожары — звенья одной цепи. Причина, как заявили в пятницу в Росгидромете, лежит на поверхности: это климатические изменения на планете. Только в последние 6-7-лет частота опасных природных явлений увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими десятилетиями. И мы тут, разумеется, не единственные. И аномальная жара, и пожары давно перешли границу полярного круга и в других регионах земного шара.

Этим летом от них особенно страдает Гренландия. Теплая погода, которой ее одарила Европа, и горящая растительность могут привести к рекордному таянию льда — только за июль остров потерял 160 миллиардов тонн. А датские метеорологи подсчитали, что ледяной щит Гренландии за месяц отправил в Атлантический океан 197 миллиардов тонн воды. Этого достаточно, чтобы повысить уровень всего Мирового океана на полмиллиметра.

В свою очередь, климатологи добавляют, что свою лепту в глобальное потепление вносят все те же природные пожары. При горении в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа, лесной покров сокращается, и это усиливает парниковый эффект. И прогноз пока едва ли утешительный: в ближайшие годы проблем со стихией на планете будет все больше. И надо быть к ним готовыми.

Ранее по теме

Сейчас

20:47

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

20:21

SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

20:06

КСИР уточнил, чей танкер задержал

18:13

На детской площадке в Чикаго расстреляли людей

17:38

Задержан провокатор Максим Стеклов

17:10

Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

15:51

Скончался Вилли Токарев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эпидемия расстрелов в США: кандидаты в президенты воспользовались ситуацией

Эпидемия расстрелов в США: кандидаты в президенты воспользовались ситуацией

20 минут назад
Успенская раскрыла секрет ушедшего из жизни Токарева

Успенская раскрыла секрет ушедшего из жизни Токарева

1 час назад
Выход из ДРСМД: Трамп дал новый старт ядерной гонке вооружений

Выход из ДРСМД: Трамп дал новый старт ядерной гонке вооружений

59 минут назад
В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

50 минут назад
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

14 минут назад
SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

45 минут назад
Захарова ответила на крымское заявление Помпео

Захарова ответила на крымское заявление Помпео

2 часа назад
КСИР уточнил, чей танкер задержал

КСИР уточнил, чей танкер задержал

50 минут назад
Штаты обсудят с партнерами "развертывание военных ресурсов"

Штаты обсудят с партнерами "развертывание военных ресурсов"

1 час назад
Президентский отпуск: Бердымухамедов побывал у "Врат ада"

Президентский отпуск: Бердымухамедов побывал у "Врат ада"

45 минут назад
Переломы, судороги, фасциит: врач предупредила об опасности кроссовок

Переломы, судороги, фасциит: врач предупредила об опасности кроссовок

12 минут назад
ЦСКА взял три очка в Казани

ЦСКА взял три очка в Казани

15 минут назад
Итуруп ждут большие изменения

Итуруп ждут большие изменения

29 минут назад
Иркутская область приходит в себя после второго наводнения

Иркутская область приходит в себя после второго наводнения

32 минуты назад
"Торпедо" одержало четвертую победу

"Торпедо" одержало четвертую победу

35 минут назад
Иран обвинил США в нарушении дипломатических норм

Иран обвинил США в нарушении дипломатических норм

1 час назад
В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

1 час назад
Руководитель Ингушетии сыграл с юной шахматисткой

Руководитель Ингушетии сыграл с юной шахматисткой

1 час назад
Стеклов оказался Синицей

Стеклов оказался Синицей

1 час назад
Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

1 час назад
В России может появиться еще один способ получения зарплаты

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

2 часа назад
Лондон боится российских невидимых подлодок

Лондон боится российских невидимых подлодок

2 часа назад
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

2 часа назад
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

3 часа назад
Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

3 часа назад
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

3 часа назад
Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

3 часа назад
Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

3 часа назад
Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

4 часа назад
Умер Брат номер два

Умер Брат номер два

5 часов назад
Асма Асад победила рак

Асма Асад победила рак

5 часов назад
"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

5 часов назад
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

6 часов назад
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

6 часов назад
Танковый биатлон: новый рекорд россиян

Танковый биатлон: новый рекорд россиян

7 часов назад
Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

8 часов назад
Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

9 часов назад
Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

9 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

03.08.2019 12:23
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13