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Паводок 30 минут назад
Иркутская область приходит в себя после второго наводнения
Программу восстановления жилья и инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, должны принять до 15 сентября. Этого требует новый президентский указ, который Владимир Путин подписал в конце недели и который дополняет его прежнее распоряжение о мерах ликвидации последствий наводнения. Область, не успевшая оправиться после первой волны паводка, обрушившейся в конце июня, только что пережил вторую волну. Сейчас вода идет на спад: уровень реки в Тулуне опустился ниже критической отметки. Но 48 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока по-прежнему подтопленны
Тулун перенес два наводнения за месяц. Спасатели и военные уже практически очистили улицы и дворы от принесенных водой обломков деревянных домов, движение по мосту и федеральной трассе открыто. Уровень воды в реке Азейка упал до минимального значения, хотя еще четыре дня назад из-под воды едва виднелись крыши торговых центров.
Продукты и медикаменты перевозили на моторных лодках, на них же переправляли всех, кто не успел эвакуироваться.
Больше всего спасатели переживали за жителей этих панельных домов в микрорайоне "Рабочий городок" – его вода зажала в кольцо. Люди остались на верхних этажах. Выйти из подъезда было непростой задачей.
Воду и продукты людям доставляли на лодках, передавали прямо на балконы. В соседнюю школу номер 20 еще несколько дней пробирались почти вплавь, а внутри строители передвигались на самодельных плотах. Сегодня вода ушла совсем, и здесь снова кипит ремонт — нужно успеть к началу учебного года. "Мы рассчитываем первого сентября провести в школе линейку. Это самая большая мечта", — говорит директор школы Наталья Орловская.
От второй волны наводнения пострадали еще девять поселков в Тулунском районе. Гуманитарную помощь им завозили на вертолетах.
Вертолетами Ми-8 удобно доставлять не только гуманитарную помощь, но и вести мониторинг территории, в частности это касается наполнения в верховьях рек. Именно заполнение этих водоемов может стать причиной затопления населенных пунктов.
Бойцы Росгвардии с военной четкостью оперативно выполняют боевую задачу. Детский сад пострадал от наводнения, детей эвакуировали, мебель спасали, поднимая на верхние этажи. Пока помещение было завалено, не могли приступить к ремонту. Вся надежда — на росгвардейцев. "У самого четверо детей, понимаю как это важно, чтоб дети пошли в садики, школы 1 сентября", — говорит Константин Котин, командир отделения войск Национальной гвардии РФ.
В Тулуне объем работ колоссальный, пострадало больше 10 тысяч жилых построек. Военные демонтируют разрушенные дома, убирают принесенный рекой строительный мусор. Там, где возможно, восстанавливают приусадебные строения.
Основная задача для правительства — оценить ущерб, нанесенный социальным объектам. Людям предоставят равнозначное жилье или компенсации.
"Скорее всего, в Тулуне количество домов, которые нам придется ликвидировать и полностью построить новые, увеличится, а количество тех, которые придется капитально ремонтировать, уменьшится", — сообщил Виталий Мутко, вице-премьер РФ, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Еще одна первостепенная задача — подача питьевой воды в систему городского водоснабжения.
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