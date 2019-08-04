Итуруп ждут большие изменения
Крупнейший из Курильских островов Итуруп ждут большие изменения. Здесь модернизируют аэропорт (увеличат его пропускную способность почти в два раза), возведут новый док, построят школы и детские сады. Деньги на это из бюджета уже выделены — 15 миллиардов рублей.
Сначала бесконечные облака, потом неожиданно появляются вулканы и сосны. Прилет, погода быстро портится, кто летал, знает, что можно застрять.
Много тысяч лет назад на этих островах между Охотским морем и Тихим океаном жили айны — морские охотники и рыбаки. Китов на Курилах больше не добывают. Морские исполины свободно кормятся рядом с поселком Китовый.
На самом Итурупе живет всего 10 тысяч человек, почти треть работает, как здесь говорят, на рыбе — идет лососевая путина.
Начало путины — первый вал горбуши. Рыбаки торопятся — на то, что бы доставить свежий улов на завод, у них есть минут двадцать. У добытчиков сейчас настоящий промысловый аншлаг. Рыбы подходит очень много. Вода — как зеркало, видно косяки кеты и горбуши.
Заводской конвейер работает круглые сутки со скоростью 500 тонн морепродуктов в месяц, это три с половиной коробки свежей заморозки в секунду. Начальник смены подчеркивает – никакой химии: "Чистейшая родниковая вода, скважины пробиты в скалах, проходя через грунт, она фильтруется".
Конечно, побывать на Дальнем Востоке и не заехать на рыбзавод премьер Дмитрий Медведев не мог. Тихоокеанская рыба и морепродукты должны поставляться во все регионы России. На предприятиях по переработке, что в поселке Китовый, с гордостью рассказывают: мы уже поставляем морские деликатесы за рубеж, нашу красную икру и в Бельгии едят, и в Германии.
Икорный цех — не просто сердце предприятия, а настоящая его сокровищница — какое-то немыслимое количество красноты икры. В одной только емкости 50 килограммов. Сейчас ее отправляют в посолочную машину — 3 минуты и готово.
Знаменитую курильскую икру на материке тоже высоко ценят. Чтобы понять почему, Дмитрию Медведеву предложили попробовать. Премьер на Курилах, конечно, не впервые. За ростом экономики наблюдает 10 лет.
Итуруп, а вместе с ним и остальные острова южной Курильской гряды, уже чувствует поддержку из федерального центра, все инновационные проекты без промедления получают деньги. На развитие всего Дальнего Востока выделят 94 миллиарда рублей. Средства направят на строительство школ, медицинских центров, объектов культуры и спорта.
Уже работает новый всепогодный аэропорт, строятся автомагистрали и социальные объекты. Люди, живущие на острове, должны быть обеспечены работой, жильем и полным набором государственных услуг. И это значит, что Сахалин и Курильские острова становятся новыми островами для инвестиций.
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