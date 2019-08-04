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4 августа 201921:06 Андрей Григорьев

"Слуги народа" из Рады прошли ликбез и попрыгали на одной ноге

EPA

Первое после выборов на Украине решение по восстановлению мирной жизни на Донбассе состоялось в среду. В Минске контактная группа договорилась о разминировании моста у станицы Луганская, и уже на следующий день саперы с обеих сторон приступили к работе. И без того непростой процесс осложняет ежедневный поток людей, которые пересекают линию разграничения. Но закрыть КПП означает прервать дорогу жизни — для многих это единственный способ получения пенсий, покупки продуктов, поездок к родным.

Сама же Украина стала лидером антирейтинга по минно-взрывным травмам, опередив даже Сирию и Афганистан. Это последние подсчеты международной Датской группы по разминированию. И вот теперь появилась хрупкая надежда на укрепление мирного процесса.

При Порошенко такого представить себе было нельзя. Но Порошенко на неделе с Украины сбежал, сейчас активно ищет защиты у лоббистов из США. Перед выборами, как выясняется, к услугам советников из Вашингтона прибегала и команда Зеленского. Американские же "специалисты" в ближайшие два дня проведут мастер-класс для депутатов новой Верховной рады. "Слуги народа" из президентской партии политической грамоте обучались всю неделю на курорте в Трускавце.

На мощенных улочках старинного Трускавца усилены меры безопасности: канализационные люки впервые за сотню лет осматривает полиция, посетителей санатория заставляют разуваться на входе. В город впервые приехал новый украинский президент.

Короткая встреча с администрацией, но всем понятно, зачем он на самом деле здесь. В пятизвездочном отеле "Риксос" уже неделю проходит курс молодого депутата фракции "Слуга народа". Многим требовался элементарный ликбез.

Изначально слабые представления даже о собственной зарплате. "Мне называли разные суммы, она должна соответствовать прожиточному минимуму, кажется, или минимальная зарплата. Что-то такое. И это будет где-то в районе 30 тысяч гривен", — говорит Жан Беленюк, депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа".

Прожиточный минимум в стране — в пятнадцать раз меньше.

- Вы будете жить на зарплату?

- Конечно, а как иначе? – удивляется депутат Ирина Алахвердиева.

- Ну, вы в "Версаче", сумочка и платье. А это сколько месячных зарплат народного депутата?

- Есть сбережения, у меня есть муж.

Ежедневно — 13 часов занятий за закрытыми дверями. Вот записанный из-под полы фрагмент лекции помощника президента Никиты Потураева. Он консультировал еще Януковича и Тимошенко: "Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия была указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вы все — политически никто".

В народных избранниках воспитывали прежде всего командный дух. Вместе они искали на картинках оленя и прыгали на одной ноге. Но и теперь не совсем готовы. Дополнительные двухдневные курсы проведет государственное агентство США по международному развитию. Приглашают всех желающих депутатов и обещают оплатить дорогу и проживание в загородном комплексе "Трипольское солнце" под Киевом.

Зеленский и сам перед выборами пользовался услугами американских лоббистов. Опубликован отчет компании "Сигнал групп консалтинг" перед минюстом Соединенных Штатов, в котором и номер договора, и полученный гонорар — 60 тысяч долларов, и заказчик — Владимир Зеленский. За это ему организовали визит украинской делегации в США, контакты с сенаторами и конгрессменами, интервью для американской печати.

Глава президентского офиса Богдан никак не мог договориться о личной встрече Зеленского и Трампа, и за это, утверждает украинская пресса, его заставили написать заявление об увольнении. "Он действительно написал заявление. Человек готов в любое время, когда захочет общество, уйти в отставку. Вот этот человек", — заявил по этому поводу Зеленский.

Но теперь встреча с Трампом согласована, пройдет в сентябре, и Богдан буквально водит Зеленского за руку.

Покровительством из-за океана пользовался и Порошенко — есть документы о систематических выплатах украинского правительства еще одной американской лоббистской компании. И теперь такая помощь бывшему президенту Украины нужна как никогда. Его интервью "Украинской правде" выглядело прощальным: "Я имел в своей жизни высшую должность, о которой может только мечтать украинец. Это в определенной степени кризис карьерного роста, потому что некуда дальше расти".

И правда, с тех пор Порошенко на Украине никто не видел. Улетел в отпуск и не обещал вернуться. "Полтонны стодолларовых бумаг обналичил из своего банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его следы", — говорит политолог Михаил Погребинский.

Порошенко на родине фигурирует уже в 12 уголовных делах. Это легализация преступных доходов, вмешательство в деятельность судов и даже прослушка иностранных посольств. Одно из последних — приказ военным морякам нарушить российскую государственную границу в Керченском проливе. Как раз накануне следователи изъяли копии документов у командования военно-морскими силами. Порошенко помогла бы депутатская неприкосновенность, но и ее новая Рада может отменить.

Впрочем, в сегодняшней Украине даже депутатский статус не гарантирует защиты от радикалов. Вот на пресс-конференцию кандидатов в депутаты врываются украинские националисты, едва не доходит до драки, но полиция не реагирует.

Национальной гвардии — подразделениям, состоящим из украинских радикалов — теперь разрешили с оружием патрулировать улицы, фактически уравняли с полицией в правах. Новая власть с националистами тоже не хочет ссориться.

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