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Ситуация на Украине 33 минуты назад
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе. Одесса выжидает
При почти безграничном политическом ресурсе, который после выборов парламента получил Зеленский, выйти на диалог у него получается далеко не со всеми регионами. Город, в котором до сих пор вопреки закону "о мове" вывески на русском языке, который сплотился в противостоянии с радикалами и после Майдана пережил одну из главных трагедий — Одесса. Затягивая c назначением нового губернатора, Зеленский объявил конкурс и голосование за кандидатов в соцсетях. Очевидно, чтобы изучить настроения.
Легендарный "Привоз" – рынок, где не только торгуют главными деликатесами Одессы, но и почти 200 лет узнают и обсуждают главные новости. Преподаватель сольфеджио Лариса Павловна сюда приходит не за сочными абрикосами, в день пенсионерке удается продать 3-4 литра домашнего сухого. Долго не стоит, стесняется — вдруг ученики увидят. Про выборы в стране говорит неохотно: "Все то же самое, что и Порошенко. Они захватили танкер российский. Люди просят прекратить войну, а они нарываются".
"Привоз" разношерстный даже в разговорах о политике. На одном конце рынка, среди помидоров и укропа, власть ругают, на другом, возле пахучих рыбных прилавков, верят в команду президента.
- Надеемся на лучшее, конечно. Хотели бы, чтобы дети наши пожили получше. Если всю эту шушеру разогнать, все поменяется.
- А шушера — это кто?
- Это порошенковская.
В то, что президент Зеленский может всех неугодных разогнать, не сомневается и одессит Пашка. После прыжка с переворотом в воду Павел, щурясь от солнца, рассуждает о возможных переворотах в Раде: "Я смотрю на политику нашего президента. Хорошо. Он очень сильно подходит".
Впрочем, у самого Зеленского-президента отношения с Одессой пока неясные. Это ж, как говорят тут, две большие разницы: приехать сюда, чтобы выступить на сцене, и приехать сюда, чтобы, например, назначить губернатора. Зеленский пока не подобрал ключ к городу, где не только "Привоз" и море, но и Дом профсоюзов.
Выбитые окна, обугленные двери, Дом профсоюзов за забором. Сюда до сих пор приносят цветы. Рядом свечи и фотографии тех, кто погиб 2 мая. За смерти этих людей спустя 5 лет так никто и не ответил.
В ту ночь погибли 48 человек — шестеро были расстреляны, десять разбились, пытаясь спастись от огня, 32 не смогли выбраться, задохнулись.
"От нового президента мы не слышали, по крайней мере, хотя бы обещаний того, что он будет что-то расследовать, — говорит правозащитник Ирина Гвоздик. — Он несколько раз уже после того, как вступил в должность, был в Одессе, он нашел возможность встретиться с родителями и родственниками моряков, которые находятся в Москве в "Лефортово", но не нашел возможности или не нашел нужным встретиться хотя бы с родственниками погибших 2 мая. Поэтому мы особо и не рассчитываем".
После массовых убийств на Куликовом поле и Греческой площади в организации массовых беспорядков обвинили 20 человек, в том числе двоих россиян — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова. Дела участников рассматривал Приморский суд Одессы. Евгения Мефедова арестовали.
Через год дело переходит сюда Малиновский суд, который решает отпустить россиянина под залог, но выйти на улицу Мефедову не дали националисты. То же самое повторилось спустя еще год. Здесь же его якобы выпускают под домашний арест, и снова выход из здания блокируют радикалы.
Украинские суды оправдали всех, кто так или иначе имел отношения к беспорядкам 2 мая. Россияне до сих пор под стражей.
В одесском СИЗО Евгений Мефедов сидел до 2017 года. В сентябре Ильичевский суд снял все обвинения с россиянина, но тут же, в зале суда, его снова арестовали и предъявили абсурдную статью. Сейчас Евгений Мефедов в следственном изоляторе в Николаеве.
Партию Зеленского в Одессе поддержали 43 процента избирателей. И хотя считалось, что одесситы в своих политический пристрастиях консервативны, итоги выборов стали неприятным сюрпризом для многих. К примеру, в Приморском районе тяжеловеса украинской политики Сергея Кивалова — за него здесь голосовали с 1991 года – победил ресторатор Алексей Леонов.
В Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре надеются, что Зеленский не будет, как Порошенко вмешиваться в церковные дела. "То, что творилось против Украинской Православной церкви, было не только произволом. Эти действия мы можем назвать гонениями и репрессиями против христианства, против православия в XXI веке", — говорит настоятельница монастыря игуменья Серафима.
Турсезон в разгаре, но отдыхающих меньше, чем в 2014-м. На площади Остапа Бендера к знаменитому стулу – очередь, но Потемкинская лестница практически пустая. Украинцы, чехи, поляки. Те, кто приехал из России, стараются это не афишировать, боятся, что могут побить.
Принятый Радой закон о языке Одесса исполнять не спешит — на улицах по-прежнему вывески и афиши на русском. Одесса пока выжидает.
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