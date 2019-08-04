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Договор о РСМД 11 минут назад
Немецкий эксперт Кристиан Меллинг: нужны ракеты против российских командных центров
Странам НАТО необходимо работать над модернизацией вооружений, так как сегодня альянс не в силах противостоять всему "спектру угроз" со стороны Москвы, заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Эксперт особо отметил уязвимость европейских государств, которые российская ракета 9М729 способна поразить "в течение нескольких минут", но при этом не сможет долететь до территории США. Меллинг довольно мрачен в своей оценке ситуации и считает, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась задолго до нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Правда, винит во всем Россию, которая якобы "раздувала свой ядерный потенциал".
Решат ли американцы и их европейские партнеры перейти на обычную или даже ядерную модернизацию чтобы минимизировать риски, задается вопросом Меллинг. Эксперт считает более оптимальным вариант с усилением ПВО.
Ранее Соединенные Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729, так как она якобы нарушает ДРСМД. При этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что дальность полета 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500.
Действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в нем.
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