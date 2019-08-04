Чуприян облетел крупные очаги лесных пожаров

Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян призвал спасателей и региональные власти приложить все усилия для борьбы с природными пожарами в Иркутской области.

Люди нуждаются в помощи, просят о ней. И помощь должна быть оказана, никакие экономические доводы на это влиять не должны, заявил замминстра.

Чуприян в аэропорту Братска провел оперативное совещание с представителями Минобороны и РФ Федерального агентства лесного хозяйства и совершил облет крупных очагов лесных пожаров,

К тушению привлечена авиация, которая наиболее эффективна в тушении лесных пожаров, передает "Интерфакс".