Слова об изнасилованной девочке стоили министру должности

Министр образования Румынии Екатерина Андронеску лишилась своей должности после высказывания о поведении девочки, которую изнасиловали, а затем убили.

В конце июля пятнадцатилетняя девочка из села Добрословени отправилась в Каракал. Она намеревалась ехать автостопом, и на дороге ее подобрал некий мужчина на попутной машине. После этого она исчезла. Известно, что девочка трижды звонила в службу спасения: она рассказывала, что ее избили и изнасиловали. Однако местная полиция прибыла на место только через 19 часов — в это время девочка была уже мертва.

После случившегося министр внутренних дел Румынии Николае Мога подал в отставку. Глава же Минобразования, комментируя преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами". Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

В результате румынский премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ приняла решении об увольнении Андронеску. Глава правительства указала, что подобные высказывания свидетельствуют об отсутствии у министра образования понимания того, как государственные органы должны защищать детей. Премьер назвала отношение министра безответственным и пообещала впредь увольнять чиновников за некорректные заявления, пишет РИА Новости.