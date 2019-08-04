Скончался мужчина, которого друзья сковали по рукам и ногам и оставили на даче

В Ленинградской области задержаны двое братьев, подозреваемые в незаконном лишении свободы человека, повлекшем по неосторожности его смерть. Тело 32-летнего мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, обнаружили накануне в одном из дачных домов СНТ "Чайка" в деревне Пупышево Волховского района.

Возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении данного преступления следователи совместно с полицейскими задержали двух жителей Санкт-Петербурга — братьев возраста 31 и 33 лет. По предварительной информации следствия, задержанные — друзья детства потерпевшего, который был наркозависимым. В дачный же дом они его вывезли с целью избавить от наркотической зависимости.

По версии следствия, 2 августа в одном из районов Санкт-Петербурга мужчины встретились с потерпевшим, а затем перевезли его на автомобиле в дачный дом, где сковали наручниками и, оставив его одного, уехали. Потерпевший был лишен возможности свободно передвигаться и самостоятельно покинуть дом. В отсутствие людей он скончался, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

Задержанных мужчин допрашивают, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а местонахождение иных лиц, причастных к его совершению. По делу назначены судебные экспертизы.