Умер Брат номер два

Высокопоставленный функционер режима "красных кхмеров" Нуон Чеа скончался на 94-м году жизни, сообщает агентство France Press.

Режим "красных кхмеров" правил в Камбодже с 1975 по 1979 год после захвата власти Пол Потом. Во время его правления от 1,7 до 2,5 миллиона человек погибли от голода или во время массовых казней.

Нуон Чеа, известный под прозвищем "Брат №2", умер в тюрьме, где отбывал пожизненный срок, в субботу вечером. Его арестовали по обвинению в геноциде в сентябре 2007 года. Функционер режима обвинялся в преследованиях верующих, убийствах, пытках и других преступлениях против человечности.