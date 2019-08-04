4 августа 201915:46
"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро
"Барселона" объявила о приобретении защитника испанского "Бетиса" Джуниора Фирпо. Стороны подписали контракт сроком на пять лет. Игрок оборонительного плана обошелся каталонцам в 18 миллионов евро.
Кроме того, севильскому клубу в дальнейшем могут также перечислены еще 12 миллионов евро в виде бонусов, сообщает Спорт24.Ru. В подписанном контракте 22-летнего футболиста будут прописаны отступные в размере двухсот миллионов евро.
В минувшем сезоне Фирпо принял участие в 29 матчах "Бетиса" во всех турнирах, став автором трех голов и пяти результативных передач.
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