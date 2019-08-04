Москве придется еще померзнуть

Летнее тепло вернется в Москву с седьмого августа, но дожди продолжатся и будут идти неделю, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник будет еще холоднее – до 8 градусов тепла, но уже в среду достигнет 22 градусов. Каждый день будут идти дожди разной степени интенсивности, а в выходные – ливни с грозами.

С 1948 года температура 4 августа не опускалась ниже 15 градусов. Такая низкая температура (13 градусов) случилась в Москве впервые за 70 лет, передает РИА Новости.