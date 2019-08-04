Трамп: Боже, храни жителей Эль-Пасо и Дейтона

Президент США Дональд Трамп оценил оперативные действия полиции Огайо и Техаса, сумевшей оперативно отреагировать на сообщения о преступлениях.

Ранее сообщалось о двух случаях стрельбы: в торговом центре города Эль-Пасо (Техас) и возле бара Дейтона (Огайо). В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Ночью еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.

Боже, храни жителей этих городов, написал Трамп на своей странице в Twitter. Американский президент отметил работу полиции, ФБР и местных органов.

Свою поддержку жителям двух городов выражают известные люди многих стран. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал эти инциденты отвратительным проявлением насилия и выразил "глубокую опечаленность" гибелью людей.

По распоряжению губернатора, в память о жертвах стрельбы в Огайо сегодня будут приспущены флаги.