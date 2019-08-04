Российские баскетболисты уступили иранцам

Мужская сборная Ирана по баскетболу стала победителем проходящего в Москве международного турнира. В воскресенье иранцы нанесли поражение сборной России 91:84.

Сборная России продолжает подготовку к Кубку мира по баскетболу, который пройдет в Китае с с 31 августа по 15 сентября. Обыграв в первой встрече команду Иордании 111:71, наша оманда проиграла сборной Ирана (24:18, 17:25, 29:25, 14:23). Самым результативным в нашей команде стал Андрей Воронцевич, набравший 14 очков.

Сборная Ирана, выигравшая обе встречи, стала победителем турнира. На втором месте сборная России. Третьими оказались иорданцы.

