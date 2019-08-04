Отношения с Индией: Пакистан согласился на посредничество США

Премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил идею президента США Дональда Трампа о посредничестве для снижения напряженности в отношениях с Индией из-за ситуации в Кашмире.

"Президент Трамп предложил посредничество по Кашмиру. Сейчас для этого самое время", — написал Хан в своем Twitter в воскресенье.

Премьер указал на ухудшение ситуации вдоль линии контроля в связи с "новыми агрессивными действиями Индии" и выразил опасения, что она может перерасти в региональный кризис.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после того, как Исламабад обвинил Дели в том, что индийские военнослужащие используют на линии контроля кассетные бомбы. В результате этих действий два человека погибли, 11 получили ранения. Индия в ответ заявила, что должна была уничтожить боевиков, базирующихся на территории Пакистана.