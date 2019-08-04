Успенская раскрыла секрет ушедшего из жизни Токарева
Российская певица Любовь Успенская назвала очень тяжелой потерей смерть шансонье Вилли Токарева, заявив, что не может даже поверить в это. По ее словам, Токарев был настолько крепким и здоровым, что при последней встрече она даже попросила его поделиться секретом своей энергии и работоспособности в таком возрасте.
Певец, рассказала Успенская РИА Новости, в ответ рассказал ей, что выпивает по "50 граммов водочки на завтрак, в обед и на ужин, и никогда больше".
По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, которые приводит RT, Вилли Токарев был символом шансона и, несмотря на солидный возраст, всегда оставался молодым и романтичным человеком.
Предварительную причину смерти Вилли Токарева приводит сайт Пятого канала: он мог умереть от онкологического заболевания. По данным сайта, весь последний месяц, с начала июля, Вилли Токарев пребывал в онкологической клинике, куда был госпитализирован 2 июля.
По словам певца Михаила Шуфутинского, коллеги и друга Токарева, его смерть — "огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей". По его словам, с Вилли Токарева начиналось все, что сейчас называется шансоном. В Америке, говорит Шуфутинский, его друг был примером для всех русских артистов-эмигрантов — постоянно работал, все время что-то делал, находил песни.
Актер Станислав Садальский посвятил Вилли Токареву пост в Instagram, вспомнив его свадьбу со Светланой Радушинской в гостинице "Будапешт" в 1989 году и отметив, что, дожив почти до 85 лет, тот "держался крепышом".
По словам певицы Татьяны Булановой, они с Вилли Токаревым не раз пересекались на съемках и на концертах. К сожалению, время идет, и все мы не молодеем, отметила она. Токарев, по ее словам, был очень талантливым и жизнерадостным человеком, который оставил замечательное наследие.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала сайту "360", что Токарев был замечательным, талантливым человеком и замечательным музыкантом, которого она очень уважала и любила. "Жаль, что он так поторопился", — добавила она.
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Вилли Токарева "последним из могикан" и подчеркнул, что "его место на эстраде никем не будет занято никогда".
По словам музыкального критика радиостанции BFM Сергея Соседова, Токарев был в плохом состоянии уже около года. Певец, говорит Соседов, был человеком во многом эпохальным, еще с советских времен, он много сделал для советской эмиграции в Америке, и, конечно, очень жаль, что уходят такие люди.
Эдгард Запашный пожелал усопшему покоиться с миром и опубликовал в своем Instagram ролик, в котором Вилли Токарев говорит о цирке.
В столичной комиссии по монументальному искусству готовы поддержать просьбу об увековечении памяти Вилли Токарева. "Как именно — памятная табличка или что-то другое — как раз это мы бы обсудили в комиссии", — Об этом сообщил Агентству городских новостей "Москва" зампред комиссии Лев Лавренов.
Прошлым летом Вилли Токарев побеседовал с Борисом Корчевниковым. Во время программы "Судьба человека" артист рассказал о своем отношении к женщинам и деньгам, Родине, эмиграции и многом другом.
О кончине 84-летнего Вилли Токарева в воскресенье сообщил его сын Антон.
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