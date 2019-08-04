Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 августа 201916:49

"Спартак" ведет поиск центрального полузащитника

Global Look Press

Московский "Спартак" продолжает реконструкцию состава. В понедельник ожидается подписание контракт с полузащитником голландского "Алкмара" Гусом Тилом. Однако трансферная кампания красно-белых еще не завершена.

После ухода в китайский "Бэйцзинь Гоянь" Фернандо москвичи ведут поиски центрального полузащитника. В настоящее время в сферу интересов 22-кратных чемпионов страны ходят три футболиста – два голландца и один француз.

Существует вероятность, что вслед за капитаном "Алкмара" Гусом Тилом в "Спартак" переберется его одноклубник, футболист молодежной сборной Голландии Тён Компмайнерс. Тем более, что спартаковцы интересовались Копмайнерсом ещё в мае. Футболист "Алкмара" способен сыграть, как в опорной зоне, так и в центре обороны. Кроме того, он считается мастером исполнения стандартных положений.

В июле "Спартак" вел переговоры с ПСВ о покупке полузащитника Гастона Перейро, однако трансфер уругвайца сорвался из-за завышенных требований его агента. Однако красно-белые могут приобрести другого игрока вице-чемпионов Голландии – опорного полузащитника Пабло Росарио. Контракт Росарио с клубом из Эйндховена истекает в 2020 году, переговоры по новому соглашению зашли в тупик. Поэтому, как сообщают голландские источники,  не исключена продажа 22-летнего кандидата в сборную Голландии во время летнего трансферного окна.

Третий потенциальный спартаковец – 21-летний Ибраима Сиссоко выступает за французский "Страсбур". Рослый – 194 сантиметра футболист постоянно привлекается в молодежную сборную Франции и имеет приглашение от сборной своей исторической родины – Мали. Сиссоко пришел в "Страсбур" в прошлом году из "Бреста" и связан контрактом до 2022 года. Согласно информации французской прессы, Сиссоко оценивается в 8,5 миллонов евро.

Сейчас

17:10

Холод в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

15:51

Скончался Вилли Токарев

15:43

Асма Асад победила рак

15:00

Бойня в Дейтоне: уточненные данные

13:58

Самолет потерпел крушение после десантирования парашютистов

13:43

Ранены двое взрослых и ребенок: в Сирии взорвали заминированный мотоцикл

13:28

Разбился истребитель иранских ВВС, пилоты выжили

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

1 час назад
Трамп: Боже, храни жителей Эль-Пасо и Дейтона

Трамп: Боже, храни жителей Эль-Пасо и Дейтона

28 минут назад
15 миллионов россиян могут стать невостребованными

15 миллионов россиян могут стать невостребованными

25 минут назад
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

2 часа назад
Максим Стеклов, призывавший убивать детей силовиков, отметился на незаконной акции

Максим Стеклов, призывавший убивать детей силовиков, отметился на незаконной акции

2 часа назад
Иран задержал еще один иностранный танкер

Иран задержал еще один иностранный танкер

4 часа назад
В своем ответе Помпео Бальбек анонсировал "пощечину жандармской политике США"

В своем ответе Помпео Бальбек анонсировал "пощечину жандармской политике США"

2 часа назад
Самолет потерпел крушение после десантирования парашютистов

Самолет потерпел крушение после десантирования парашютистов

3 часа назад
Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

4 часа назад
Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

5 часов назад
Климкин: половина украинцев сбегут за границу

Климкин: половина украинцев сбегут за границу

6 часов назад
Москва стала лидером по психотическим расстройствам

Москва стала лидером по психотическим расстройствам

3 часа назад
Минфин США разъяснил особенности новых санкций против России

Минфин США разъяснил особенности новых санкций против России

5 часов назад
Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

13 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Отношения с Индией: Пакистан согласился на посредничество США

Отношения с Индией: Пакистан согласился на посредничество США

17 минут назад
Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

33 минуты назад
Российские баскетболисты уступили иранцам

Российские баскетболисты уступили иранцам

45 минут назад
Москве придется еще померзнуть

Москве придется еще померзнуть

1 час назад
Умер Брат номер два

Умер Брат номер два

1 час назад
Асма Асад победила рак

Асма Асад победила рак

1 час назад
"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

1 час назад
Слова об изнасилованной девочке стоили министру должности

Слова об изнасилованной девочке стоили министру должности

1 час назад
Скончался мужчина, которого друзья сковали по рукам и ногам и оставили на даче

Скончался мужчина, которого друзья сковали по рукам и ногам и оставили на даче

1 час назад
Контрактника зарезали в пьяной драке в кафе в Приамурье

Контрактника зарезали в пьяной драке в кафе в Приамурье

1 час назад
Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

1 час назад
Чуприян облетел крупные очаги лесных пожаров

Чуприян облетел крупные очаги лесных пожаров

1 час назад
Немецкий эксперт Кристиан Меллинг: нужны ракеты против российских командных центров

Немецкий эксперт Кристиан Меллинг: нужны ракеты против российских командных центров

2 часа назад
Новичку "Спартака" Понсе грозит дисквалификация за кунг-фу против Шунина

Новичку "Спартака" Понсе грозит дисквалификация за кунг-фу против Шунина

2 часа назад
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

2 часа назад
Подросток на скутере лишился ног после столкновения с поездом

Подросток на скутере лишился ног после столкновения с поездом

2 часа назад
Разбился истребитель иранских ВВС, пилоты выжили

Разбился истребитель иранских ВВС, пилоты выжили

3 часа назад
Танковый биатлон: новый рекорд россиян

Танковый биатлон: новый рекорд россиян

3 часа назад
Ранены двое взрослых и ребенок: в Сирии взорвали заминированный мотоцикл

Ранены двое взрослых и ребенок: в Сирии взорвали заминированный мотоцикл

3 часа назад
Мбаппе не дал Неймару попасть в кадр после победы "ПСЖ" в Суперкубке Франции

Мбаппе не дал Неймару попасть в кадр после победы "ПСЖ" в Суперкубке Франции

3 часа назад
Порезали горло и избили: драка из-за Дня ВДВ в Днепре

Порезали горло и избили: драка из-за Дня ВДВ в Днепре

3 часа назад
The National Interest рассказал о мощи России

The National Interest рассказал о мощи России

3 часа назад
Храните вещи в ванне: Роспотребнадзор уточнил, как быть с клопами

Храните вещи в ванне: Роспотребнадзор уточнил, как быть с клопами

4 часа назад
Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

5 часов назад
Француз на летающей доске добрался до Англии

Француз на летающей доске добрался до Англии

6 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

03.08.2019 12:23
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

02.08.2019 13:09
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

02.08.2019 12:59
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

02.08.2019 11:55