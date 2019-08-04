Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

Новые санкции США, направленные против России, подтверждают сфабрикованный характер расследования дела Скрипалей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Дело Скрипалей провокативно, а часть, которую презентовал Лондон, и вовсе выдумана, а санкции тому мощнейшее подтверждение. Эта история уже сама себя дискредитировала, подытожила Захарова.

Ранее она уже называло дело провокацией с пропагандистским уклоном. Однако даже под гнетом санкционного давления Россия продолжает укреплять экономику и обороноспособность.

4 марта прошлого года экс-полковник ГРУ и шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Лондон заявил, что к инциденту причастна Москва, в Кремле эту версию с негодованием отвергли.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, о введении ограничительных мер для страны, нарушившей американский закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием. Он и стал основанием для введения санкций.