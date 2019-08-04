Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

В воскресенье, 4 августа, в Москве побит температурный рекорд как минимум за последние 70 лет: к 16 часам воздух в столице прогрелся всего до 13,5 градуса. Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ссылаясь на климатические данные с 1948 года, ранее температура воздуха в этот день ни разу не опускалась ниже 15 градусов по Цельсию.

"Сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может и больше, просто более ранних данных уже нет", — приводит слова синоптика РИА Новости.

Предстоящий понедельник, 5 августа, тоже может поставить температурный рекорд за последние 70 лет — по прогнозам Тишковца, день будет еще более прохладным, температура воздуха не превысит 11-13 градусов.