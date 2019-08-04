Массовые расстрелы в США: Путин выразил соболезнования Трампу

Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Тем временем, стало известно о еще одном подобном инциденте в Чикаго: на детской площадке в местном парке были ранены семь человек.

Ранее сообщалось о двух случаях стрельбы: в торговом центре города Эль-Пасо (Техас) и возле бара Дейтона (Огайо). В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Ночью еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.

В городах Америки начато усиленное патрулирование улиц. Особое внимание уделяется местам скопления туристов. Насколько усилены наряды в полиции не уточняют. Сроки "усиления" также не объявляются — "пока в этом не отпадет надобность", отмечают правоохранители.

Особо отмечается, что жителям беспокоиться не о чем и им не стоит переживать, увидев большое скопление людей в форме.