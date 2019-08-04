Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

Внешнеполитическое российское ведомство отправит официальные обращения германской и американской сторонам по поводу вмешательства их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Речь шла об освещении несанкционированных пикетов в Москве 3 августа.

Посольство США было вовлечено в протестную деятельность, опубликовав маршрут хождения. В публикации содержалась просьба не ходить по указанным местам, однако 90% информации как раз таки призывали людей к участию в акции, рассудила Захарова.

Пресс-секретарь американского посольства публично комментировала итоги незаконного митинга. А СМИ, среди которых германский телеканал "Дойче велле", призывали москвичей выходить на акцию протеста, что представитель МИД РФ назвала феноменальным проколом.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, полиция и росгвардейцы задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции. Всего на акцию вышли 1,5 тысячи человек. Предупреждения надзорного ведомства были проигнорированы.