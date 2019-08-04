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4 августа 201917:43

Лыжница Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по легкой атлетике

EPA

Знаменитая норвежская лыжница Тереза Йохауг проявила себя в новой роли – бегунье на длинные дистанции. Спортсменка выиграла чемпионат Норвегии по легкой атлетике в беге на 10 километров.

31-летняя Йохауг пробежала 10 000 метров за 32 минуты 20,87 секунды. Как сообщает РИА Новости, это ее личный рекорд, а также пятый результат в истории норвежской легкой атлетике.

Тереза Йохаг десять раз становилась чемпионкой мира в лыжных гонках. Больше только у другой норвежки Марит Бьорген (18) и наших лыжниц Елены Вяльбе (14) и Лариса Лазутиной (11). При этом Йохауг была вынуждена пропустить Олимпийские игры 2018 года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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