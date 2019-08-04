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4 августа 201918:40

Лондон боится российских невидимых подлодок

roe.ru

Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах. Речь идет о подлодках ВМФ России проекта 636 "Варшавянка" (улучшенный класс Kilo по классификации НАТО).

По словам источников The Daily Telegraph в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.

"Русские выигрывают от огромного увеличения расходов на исследования и разработки 15-20 лет назад, результатом которого теперь стал этот новый класс сверхтихих субмарин класса Kilo", — сообщил газете высокопоставленный военный источник.

Шесть таких подлодок уже действуют в составе российского ВМФ, а первые две из следующих шести российский флот должен получить к концу года. Как минимум одна из этих малошумных и высокоманевренных подлодок в последние месяцы предположительно уже ходила неподалеку от побережья Европы для проверки того, насколько легко ее можно обнаружить, пишет британская газета.

Новый глава британских ВМС адмирал Тони Рэдакин в своем первом публичном заявлении на этом посту говорил, что Британия будет еще больше вкладывать в свой оборонный потенциал в Северной Атлантике, чтобы "обеспечить свободу маневра средствам ядерного сдерживания".

В посольстве РФ в Великобритании, напоминает ТАСС, уже не раз отмечали: британские политики и военные запугивают население страны российской угрозой в рамках общей антироссийской кампании, в том числе и для того, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета Соединенного Королевства.

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