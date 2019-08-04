Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят пришел на финиш пятнадцатым.

Большую часть гонки впереди шел голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Но за три круга до финиша вперед вырвался Хэмилтон, который и пересек финишную черту первым. Ферстапенн, проехавший самый быстрый круг, остался вторым. Третий результат у немца Себастьяна Феттеля из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят занял 15 место и не получил очков за эту гонку. Его напарник таиландец Александр Албон финишировал десятым и заработал одно очко.

Хэмилтон упрочил свое лидерство в общем зачете. На его счету 251 очко. На втором месте другой пилот Mercedes Валлтери Боттас – 188 очков. Третьим идет Феттель – 180. У Даннила Квята 27 очков и девятая позиция.