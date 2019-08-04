Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса — игорная столица привлекает пары, желающие без излишних бюрократических препон связать себя узами брака по упрощенной схеме.

Источник сообщает, что "жених" и "невеста" были одеты в черное, с букетом к алтарю шла Бенсон. Пару обвенчал священник в костюме Элвиса Пресли, среди гостей торжества были актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также музыканты братья Джонас. С церемонии пара уехала на розовом кадиллаке.

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон познакомились в прошлом году на съемках фильма "Ее запах", а о своих отношениях объявили лишь в начале этого лета.