На детской площадке в Чикаго расстреляли людей

В Чикаго семь человек были ранены в ходе стрельбы, которую устроил неизвестный в парке на детской площадке.

Преступник стрелял из черного Chevrolet Camaro, передает РИА Новости.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило в твите, что не располагает данными о гражданах РФ, раненых в штате Огайо. Ситуация на контроле, есть контакт с местными властями.

В субботу городе Эль-Пасо (Техас) 21-летний мужчина застрелил в супермаркете Walmart 20 человек и ранил 26 человек.

Меньше чем через сутки в Дейтоне (Огайо) мужчина открыл огонь из автоматической винтовки. Прежде чем его застрелил полицейский, успел ранить 26 человек и застрелить 9.